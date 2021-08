Sono pronti e potranno essere sfruttati tutti i bonus che saranno elargiti in busta paga ai dipendenti. Da quelli per il vaccino ai 1880 euro. Scopriamo insieme queste novità che sicuramente costituiscono un’importante boccata di ossigeno per le famiglie piagate dalla crisi economica e sociale causata dalla pandemia da Covid-19. Ecco tutti i dettagli su come ottenere questi preziosi bonus in busta paga.

Bonus dei 1880 euro in busta paga

Iniziamo subito col botto, menzionando uno tra i bonus più ghiotti destinato ai dipendenti in busta paga per il mese di Agosto. Si tratta di 1.880 euro risultanti da un semplice rimborso Irpef secondo i calcoli dei giorni lavorati e delle imposte versate.

Il massimo dell’importo arriverà tondo tondo in busta paga a tutti i lavoratori dipendenti che non superano gli 8.000 euro di reddito all’anno. A scalare tutti gli altri, ma ricordiamo che il bonus non sarà inferiore ai 690 euro, qualunque sia la condizione reddituale del soggetto entro certi limiti prestabiliti.

Un esempio. Se il reddito annuo del dipendente è superiore agli 8.000 euro, ma inferiore ai 28.000 euro, la detrazione applicata in busta paga conta 978 euro e così a calare fino ad azzerarsi se dovesse superare i 55.000 euro.

Bonus vaccino

Altra storia invece riguarda il bonus vaccino in busta paga. In questo caso per poterlo ottenere dovremmo essere tutti assunti dall’azienda privata che ha fatto la proposta e che vorrebbe così premiare i suoi dipendenti che hanno deciso di vaccinarsi.

Ecco come ha spiegato l’iniziativa del bonus in busta paga Mattia Priori, direttore generale della Noctis S.p.A., in un’intervista al noto quotidiano nazionale il Resto del Carlino:

“Abbiamo invitato tutti i nostri impiegati e operai ad aderire alla campagna vaccinale stabilendo per coloro che hanno completato il percorso della doppia dose, un contributo, una tantum, di 50 euro. A tutti coloro che hanno effettuato la seconda dose, anche nelle settimane scorse, e quindi precedenti alla nostra decisione, e per quelli che si vaccineranno da qui in avanti, senza una scadenza “.