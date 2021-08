Netflix è la casa delle principali serie tv in Italia. Il catalogo della piattaforma streaming continua ad essere aggiornato anche in estate, in attesa dell’evento più atteso: la prossima uscita de La casa di carta. La serie tv spagnola entrerà in piattaforma con la sua quinta stagione in sue diversi periodi. La prima parte sarà disponibile già da Settembre, la seconda da Dicembre.

In assenza del mese gratuito di prova, coloro che volessero attivare per la prima volta un ticket per Netflix hanno ora a disposizione due promozioni.

Netflix, i migliori titoli a prezzi stracciati con queste offerte

Una prima occasione è garantita dalla tariffa Mondo Netflix di TIM. Questa promozione prevede un costo mensile per gli abbonati pari a 12,99 euro. Gli utenti che scelgono quest’iniziativa avranno libero accesso ai titoli di TIMvision, a tutte le serie tv ed i film di Netflix ed anche al TIMvision Box disponibile con noleggio gratuito.

La seconda iniziativa prevista porta invece la firma di Sky. Il pacchetto della tv satellitare è il famoso ticket Intrattenimento Plus. Gli utenti che accedono alla promozione Intrattenimento Plus potranno gustarsi tutti i titoli di Netflix al semplice costo extra di 9,99 euro rispetto al tradizionale canone di abbonamento.

