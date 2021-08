Un uomo d’affari delle Midlands Occidentali, Tony McKeon, sta per aprire un nuovo locale ispirato a Peaky Blinders (come nella serie Netflix) a Dudley chiamato The Office Bar & Restaurant.

Creando fino a 12 posti di lavoro per l’area locale e con un investimento di oltre 250000 sterline, il tema principale della sede riguarderà i “veri” Peaky Blinders e non sarà incentrato sulla versione televisiva che tutti noi conosciamo.

L’Office Bar & Restaurant si trova presso lo Station Hotel e la Banqueting Suite, recentemente rinnovati, e offrirà anche camere d’albergo seguendo il tema Peaky Blinders.

Il locale può ospitare fino a 250 persone e sono in programma serate di intrattenimento a tema Peaky. Il menu si concentrerà sui classici locali del Black Country come finocchi e piselli e il famoso “balti“. Inoltre, l’artista di Blinders Jon Jones sarà in mostra e includerà pezzi dello show televisivo.

Ritorno alle origini della vera storia

McKeon ha dichiarato: “La storia intorno ai Peaky Blinders e’ stata la mia passione per molto tempo. Ho raccolto cimeli e molte opere d’arte di Jon Jones, l’artista ufficiale di Peaky Blinders. Anche il famoso professore e storico di Birmingham, Carl Chinn, ha condiviso con me alcune delle sue conoscenze sui veri Peaky Blinders.”

“Quando ho visto lo Station Hotel, ho capito subito che la storia e l’architettura qui si sarebbero adattate perfettamente al tema di Peaky Blinders, ed e’ un ottimo posto per condividere la mia passione con la comunità locale e i visitatori di tutto il mondo”, continua Tony McKeon speigando perche’ e’ importante per lui aver raggiunto un traguardo cosi’ importante.

Nel frattempo, la serie su Netflix continua e sta per aggiornarsi con un nuova stagione, gia’ programmata da un anno e presto in uscita sui migliori siti di streaming internazionali.