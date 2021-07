CoopVoce e le Evo fino a 50GB si parte da soli 4 euro al mese

Una grande crescita, insperata sotto certi aspetti, è arrivata da parte dei gestori virtuali che prima arrancavano e non poco. Secondo quanto riportato questi provider starebbero ottenendo un gran successo, soprattutto se si pensa al numero di utenti che ormai li cercano per avere una delle loro offerte. Tra quelli più in vista ultimamente c’è di sicuro CoopVoce, azienda che durante l’ultimo periodo non aveva dimostrato poi tutta questa forza sul mercato della telefonia mobile.

Fortunatamente da qualche anno a questa parte la strategia è cambiata, stravolgendo tutte le critiche che prima attanagliavano il provider. CoopVoce ha infatti migliorato quello che era il suo tallone d’Achille, ovvero i pochi contenuti all’interno delle offerte. Ora ci sono le migliori offerte di sempre che sono le Evolution, le quali partono da un prezzo base è di 4,50 € al mese per sempre. Le promo sono attualmente disponibili sul sito ufficiale.

CoopVoce: le promo Evolution sono disponibili sul sito ufficiale per pochi euro mensili

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS