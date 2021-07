Siamo nel bel mezzo dell’estate e l’operatore telefonico Vodafone ha deciso ancora una volta di proporre una bella sorpresa ad alcuni suoi clienti. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, l’operatore sta offrendo giga illimitati per tutto il weekend, il tutto gratuitamente.

Giga illimitati per alcuni clienti di Vodafone: ecco come

In queste ultime settimane abbiamo assistito a numerose proposte e promozioni del noto operatore telefonico rosso. Soltanto qualche giorno fa, ad esempio, ha offerto ad alcuni suoi già clienti la promozione Infinito 2 Mesi Gratis, che include minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e giga di traffico illimitati.

Oltre a questo, Vodafone ha da poco deciso di fare un’ulteriore sorpresa. Nel corso delle ultime ore, infatti, alcuni clienti potranno richiedere in maniera totalmente gratuita giga illimitati per tutta la durata del weekend. Secondo quanto riportato dai colleghi di mondomobileweb, infatti, l’operatore telefonico sta inviando in queste ore degli SMS con il quale invita ad attivare gratuitamente questa promozione. Il testo dell’SMS, in particolare, è il seguente:

“Per te Giga illimitati gratis per questo sabato e domenica! Attivali gratis entro il XX/XX al 42100. Poi si disattivano in automatico”. I clienti interessati ad attivare la promozione in questione non dovranno fare altro che chiamare il numero presente all’interno del messaggio e seguire le indicazioni riportate. Dopo di che, basterà attendere l’SMS di conferma di avvenuta attivazione della promo con giga illimitati per tutto il fine settimana: “Giga Weekend è attiva. Hai Giga illimitati a 0.00 euro, validi questo sabato e domenica. Info sull’app: voda.it/myofferta”.