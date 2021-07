Il mese di luglio 2021 si sta rivelando particolarmente ricco per gli utenti del noto operatore telefonico rosso. Vodafone, infatti, sta proponendo in quest’ultimo periodo numerose promozioni e iniziative interessati. Ad alcuni suoi clienti, in particolare, sta offrendo la promo Infinito 2 Mesi Gratis.

La promo Infinito 2 Mesi Gratis offerta da Vodafone ad alcuni suoi clienti

Come già accennato, questo mese è stato davvero ricco di sorprese ed iniziative interessanti da parte di Vodafone. Oltre alle offerte della serie Special e al buono Amazon da 100 euro, infatti, il noto operatore telefonico rosso sta proponendo ad alcuni suoi clienti la promozione denominata Infinito 2 Mesi Gratis.

Con quest’ultima, gli utenti coinvolti potranno utilizzare minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e giga di traffico dati illimitati, anche con supporto alla nuova connettività di quinta generazione. Una volta attivata (senza alcun costo), la promo in questione si disattiverà in automatico dopo due mesi.

Si tratta di una promozione che non modificherà il piano tariffario, i servizi o l’offerta già attiva sulla scheda SIM degli utenti. Tuttavia, questa promo non è però compatibile se sulla SIM sono già attive offerte che offrono già minuti, SMS e giga per navigare, come ad esempio le altre offerte tariffarie appartenenti alla famiglia Infinito.

Vi ricordiamo che sarà possibile attivare Infinito 2 Mesi Gratis soltanto se presente la notifica sull’applicazione ufficiale MyVodafone o tramite il link presente all’interno di un SMS inviato dall’operatore telefonico. Il testo di quest’ultimo, in particolare, è il seguente: “Infinito 2 Mesi e’ attiva sul tuo numero! Goditi due mesi di minuti, SMS e Giga illimitati. Infinito 2 Mesi si disattivera’ automaticamente alla fine del periodo senza alcun costo. Info sull’app: voda.it/myofferta“.