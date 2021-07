Ora su TikTok è possibile andare a specificare un video che non interessa e fare in modo che non compaia sulla tua home nuovamente, andando a personalizzare sin da subito l’algoritmo. Di fatto, per il social cinese è importante la sicurezza e sentirsi sempre a proprio agio sulla piattaforma rispettando due aspetti importanti al fine di garantire un’esperienza piacevole sulla piattaforma. La suddetta è sempre soggetta ad aggiornamenti e modifiche e l’ultima novità è la possibilità di segnalare un video che non ci piace o non ci interessa, senza doverne specificare necessariamente il motivo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

TikTok: come segnalare un video che non ci interessa

La nuova funzione “Non mi interessa” è molto facile da trovare e usare. Se un video non ci piace per qualsiasi motivo, quando lo troverai nella home dovrai semplicemente fare questo:

cliccare sulla freccia in basso a destra o tenere premuto su un punto qualsiasi del video per alcuni secondi

cliccare su “Non mi interessa”

Così facendo non vedrai più quel video in particolare e non solo, l’algoritmo andrà a modificare il tutto facendo sì che tu non veda neanche i video dello stesso genere. Inoltre, è bene ricordare che per fare l’esatto opposto vi consigliamo di lasciare sempre un like al o ai video che ti piacciono e guardarli fino alla fine.

Forse non lo sai, ma da qualche tempo è uscita sulla piattaforma una funzionalità che ti consente anche di aggiungere video che sono lunghi ben tre minuti! Vai qui per leggere l’articolo che abbiamo scritto a riguardo.