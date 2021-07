Chiunque crei o consumi contenuti su TikTok probabilmente si è abituato a guardare video di 60 secondi o anche una serie di video di 60 secondi. Ma secondo la società, i creatori di contenuti hanno richiesto la possibilità di pubblicare video un po’ più lunghi per creare demo di cucina, contenuti educativi, tutorial di bellezza, ecc.

Il team di sviluppo ha testato video più lunghi per alcuni di questi creatori ma ora tutti gli utenti potranno pubblicare fino a tre minuti di contenuti video sui propri account. TikTok lancerà il supporto per le clip più lunghe a tutti i suoi utenti nelle prossime settimane. Una volta che il tuo account è stato ‘aggiornato’ riceverai una notifica che hai già ampliato le opzioni di tempo.

TikTok: tutti gli utenti potranno beneficiare della nuova funzione

Sarai in grado di filmare, caricare e modificare video fino a tre minuti direttamente all’interno dell’app. Le funzionalità di modifica rimangono le stesse, tranne per il fatto che non dovrai unire più video solo per poter raccontare una storia. Se vuoi continuare a pubblicare video di 60 secondi, puoi ovviamente farlo, ma almeno hai la possibilità di pubblicare video di 180 secondi se lo desideri.

TikTok ha ampliato le sue funzionalità a qualcosa di più della semplice pubblicazione di video di 60 secondi. Di recente hanno aggiunto le mini-app TikTok Jump che i creatori possono collegare ai loro video. Include ricette, tutorial, quiz e persino prenotazioni di servizi.

La buona notizia per TikTok è che dopo un anno in cui sono stati minacciati dall’amministrazione Trump, ora possono respirare più facilmente. Il governo Biden ha firmato un ordine esecutivo che ha interrotto il blocco su app cinesi come TikTok, WeChat e AliPay. Le società saranno ancora monitorate da un nuovo comitato di sorveglianza ma almeno potranno operare negli Stati Uniti.