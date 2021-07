L’11 agosto il colosso sudcoreano lancerà i suoi nuovi dispositivi ma il tanto atteso Samsung Galaxy S21 FE non sarà presente. Lo smartphone il cui lancio sarebbe dovuto avvenire in occasione del Galaxy Unpacked estivo arriverà in ritardo.

Samsung non lancerà il Galaxy S21 FE ad agosto: posticipata la presentazione ufficiale!

A dare notizia del ritardo nel lancio del Samsung Galaxy S21 FE è il portale LetsGoDigital, secondo cui alcuni documenti ufficiali riguardanti i dispositivi in arrivo l’11 agosto non presentano alcun riferimento al Samsung Galaxy S21 FE.

Il dispositivo, da tempo protagonista di indiscrezioni e rumors riguardanti la sua effettiva realizzazione e le sue specifiche tecniche, potrebbe essere destinato a vedere la luce soltanto negli ultimi mesi di quest’anno.

Le probabilità che il lancio venga posticipato al 2022 sembrano alquanto scarse poiché ciò implicherebbe un’eccessiva vicinanza alla presentazione dei prossimi top di gamma Galaxy S22.

Nei prossimi mesi, quindi, Samsung dovrebbe rilasciare la versione Fan Edition del suo Galaxy S21, il cui design riprenderà quello proposto dalle tre varianti rilasciate nel mese di gennaio. Sarà presente, infatti, un pannello da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz e un modulo fotografico posteriore a tre sensori disposti verticalmente all’interno di un comparto di forma rettangolare. Lo smartphone sarà poi alimentato da una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 45 W e avrà un processore Snapdragon 888. Soltanto il lancio del Galaxy S22 sarà portatore di migliorie riguardanti il sistema di ricarica rapida proposto dal colosso, che sembra essere a lavoro su un caricabatteria con ricarica rapida a 65W.