Nel mese di gennaio Samsung ha presentato al pubblico la sua serie di top di gamma Galaxy S21 riscuotendo un successo non indifferente. Il prossimo mese toccherà alla versione Fan Edition entrare in scena e, nel mese di febbraio 2022, alla successiva generazione Galaxy S22.

I dispositivi che andranno a costituire la prossima serie vanteranno senza alcun dubbio delle ottime prestazioni ma sarà il modello di punta a stupire maggiormente il pubblico.

Samsung Galaxy S22 Ultra arriverà a febbraio con una fotocamera incredibile!

Sono emerse negli ultimi giorni delle conferme a quanto fino ad ora trapelato circa l’adozione di un sensore da 200 MP per il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra. Le indiscrezioni precedenti avevano già ipotizzato la presenza di un’incredibile fotocamera sul prossimo top di gamma Samsung ma alcune voci avevano smentito quanto trapelato. Adesso la notizia torna al centro dell’attenzione e la fonte sembra ancora più affidabile.

Una nota testata giornalistica ha dato conferma a quanto trapelato in passato affermando che Samsung doterà il suo modello più sofisticato della serie Galaxy S22 di una fotocamera con sensore da 200 MP creata in collaborazione con l’azienda Olympus.

La fotocamera non sarà l’unica componente meritevole del dispositivo. Così come il suo predecessore Galaxy S21 Ultra, anche il Galaxy S22 Ultra sarà dotato di supporto alla S Pen. Samsung potrebbe in questo caso abbinare il dispositivo al nuovo stilo brevettato, il quale sarà compatibile anche con il pieghevole Galaxy Z Fold 3. Quest’ultimo debutterà, insieme alla nuova S Pen Pro e al pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip 3, durante l’Unpacked dell’11 agosto.