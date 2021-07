Abbiamo avuto modo di parlarvi già in passato dei prodotti Yeedi, brand in espansione nel mercato europeo e che propone a catalogo Robot Aspirapolvere . E’ il caso di Yeedi 2 Hybrid, prodotto veramente interessante per le funzionalità offerte, sopratutto in rapporto al prezzo di vendita, accessibile per tutti i consumatori.

Il modello che abbiamo avuto in prova è un modello 2 in 1, che integra oltre alla classica funione di aspirazione, anche il lavaggio dei pavimenti. Il punto di forza è sicuramente la batteria integrata, che promette autonomia fino a 200 minuti, più che sufficiente alla pulizia anche di case e appartamenti di grandi superfici.

Packaging e scheda tecnica e configurazione

Estraendo il prodotto dalla scatola, si ha subito la sensazione di avere tra le mani un prodotto premium. Il design è elegante e sopratutto minimale, colore bianco opaco con l’eccezzione della fotocamera, posizionata in alto e che servirà anche per la configurazione iniziale e per la mappatura, andando a sostituiire i classici sensori a infrarossi presenti nei modelli della concorrenza.

Design minimal che permette di contenere anche le dimensioni del prodotto che sono ‎47.4 x 40.6 x 12.9 cm, per un peso di circa 5.2kg. Yeedi 2 Hybrid porta infatti in dotazione una batteria da ben 5200mAh. L’autonomia dichiarata è di 200 minuti, anche se sarà necessario svuotare la vaschetta durante l’utilizzo per pulire superfici molto ampie. Vaschetta in dotazione da 430ml per lo sporco, mentre è da 240ml il serbatoio dell’acqua.

La confezione include l’indispensabile: base di ricarica, cavo di alimentazione, le 2 spazzole rotanti, 6 panni di lavaggio e il libretto di istruzioni (di cui non ci sarà assolutamente bisogno). L’utilizzo è semplice e intuitivo, configurazione compresa, che basterà scaricare l’apposita app e seguire le istruzioni a schermo per iniziare. Il tasto di accessione presente a destra della fotocamera non è l’unico, ne è presente un altro nascosto sotto la scocca, accessibile alzando il coperchio che da l’accesso anche alla vaschetta dello sporco con filtro HEPA.

Effettuato il download dell’APP “Yeedi” e spostato il pulsante rosso di accensione verso destra basta premere per un secondo il tasto di accoppiamento al Wi-fi sempre su Yeedi 2 Hybrid, immettere le credenzili nell’app per ricevere un QR code che dovrà essere scannerizzato direttamente dal dispositivo, tramite la fotocamera superiore, ed il gioco è fatto.

Tecnologie integrate e funzionalità dell’APP

Yeedi 2 Hybrid offre una potenza di aspirazione massima di 2500Pa, suddivisa in 3 livelli di potenza selezionabili nell’app. Per quanto concerne la mappatura della casa, questa è svolta dalla fotocamera in dotazione, che avvalendosi della tecnologia chiamata SLAM, permette di sfruttare scatti verso il soffitto per costruire il percorso, dovuto al fatto che la fotocamera non è sporgente e in verticale.

Durante il primo utilizzo l’app ci avvertirà che saranno necessari 3 cicli di pulizia per avere la totale accuratezza della mappa, che sarà poi mostrata in cima alla home dell’app. Nel mio caso la mappatura ha richiesto solo 2 cicli ed è stata molto precisa. Inoltre va segnalata la presenza dei sensori anticaduta, che nel mio caso hanno funzionato a dovere e rilevato le scale senza problemi.

L’APP permette di sfruttare appieno Yeedi 2 Hybrid e di adattarlo alle nostre esigenze. Le funzionalità principali sono sicuramente:

selezione della potenza di aspirazione su 3 livelli . Il livello 2, medio, è più che sufficiente ad una pulizia adeguata salvaguardando la batteria.

. Il livello 2, medio, è più che sufficiente ad una pulizia adeguata salvaguardando la batteria. selezione del livello di erogazione dell’acqua dal sebatoio . Anche qui su 4 livelli selezionabili il livello che sento di consigliare è il 2, per essere certi di avere un lavaggio uniforme.

. Anche qui su 4 livelli selezionabili il livello che sento di consigliare è il 2, per essere certi di avere un lavaggio uniforme. inserimenti di barriere virutali . Questo permette di aggiungere ostacoli che non sono stati mappati correttamente o aggiunti in seguito, oppure di escludere una o più stanze dalla pulizia.

. Questo permette di aggiungere ostacoli che non sono stati mappati correttamente o aggiunti in seguito, oppure di escludere una o più stanze dalla pulizia. etichette delle stanze . Questa funzione permette all’occorenza di selezionare solo alcune stanze in cui effettuare la pulizia.

. Questa funzione permette all’occorenza di selezionare solo alcune stanze in cui effettuare la pulizia. Programmazione automatica della pulizia. Funzione immancabile che permette di programmare l’entrata in funzione in orari e giorni prestabiliti, in base alle esigenze.

Ci sono poi ulteriori piccole personalizzazioni accessibili dalle opzioni, e ultimo ma non in ordine di importanza, è ovviamente possibile l’integrazione con Google Home e Alexa per usare il controllo vocale.

Unico difetto abbastanza evidente si ha in presenza di abitazioni a più piani. L‘applicazione non permette di salvare 2 mappe differenti, costringendo a l’utente a procedere con una nuova mappatura.

Qualità della pulizia e considerazioni finali

Yeedi 2 Hybrid è stato decisamente una sorpresa per la pulizia, comparando anche i risultati ottenuti con modelli di brand noti e di bel altro costo. Alla fine delle sessioni, svuotando l vaschetta di raccolta e andato a pulire il filtro HEPA in dotazione, si può quindi avere un indice del buon lavoro svolto. Le funzionalità SMART non hanno mai sbagliato, sopratutto l’esclusione delle stanze, veramente utile se si è in casa.

Va segnalato inoltre un ulteriore punto di forza che è la rumorosità, che ovviamente aumenta all’aumentare della potenza, ma che raggiunge un picco massimo di 56dB, quindi mai troppo rumoroso.

Discorso leggermente diverso invece per quanto riguarda la funzione di lavaggio, che non è comparabile alla pulizia. Il serbatoio è abbastanza limitato e anche impostando il flusso di erogazione al minimo, sarà difficile riuscire a lavare per intero la superficie. E’ sicuramente utile se usato tutti i giorni ma non può sostituirsi ad un lavaggio completo manuale o con l’utilizzo di altri strumenti.

Prezzo di vendita da vero best buy

Tutto quanto di buono emerso nella prova assume ancora di più valore se consideriamo il prodotto come un vero e proprio best buy.

Yeedi 2 Hybrid è ordinabile su Amazon in offerta lampo a 299 euro. Yeedi però ci ha riservato un coupon in esclusiva con cui ottenere un forte sconto, fino al prezzo di 214,99 euro. Basta inserire in vase di acquisto il codice “9YYK35N7″. Il risparmio sarà di ben 84.99 euro.



E’ sicuramente un’occasione da non lasciarvi sfuggire se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere con funzioni anche di lavaggio (basilari). Sarà un valido aiuto per le pulizioni domestiche e le funzioni SMART vi permetteranno una personalizzazione “quasi” totale per adattarlo a qualsiasi vostra esigenza.