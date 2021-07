Per tutti coloro che sono alla ricerca di un ottimo robot aspirapolvere c’è l’azienda Yeedi. Quest’ultima ha infatti da poco presentato ufficialmente sul mercato il nuovo Yeedi 2 Hybrid. Si tratta di un prodotto molto interessante e sostanzialmente un 2-in 1, dato che è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente.

Yeedi 2 Hybrid: il nuovo robot aspirapolvere 2-in 1 dell’azienda

Yeedi 2 Hybrid è l’ultimo robot aspirapolvere di nuova generazione presentato da poco sul mercato da questa azienda. Si tratta, come già accennato, di un prodotto davvero interessante e in grado di aspirare la polvere ma anche di lavare a terra, il tutto contemporaneamente.

Ma le caratteristiche interessanti di questo prodotto non finiscono qui. Gli utenti, infatti, potranno monitorare e gestire il tutto direttamente tramite un’apposita applicazione installata sul proprio smartphone e quest’ultima è inoltre disponibile sia per i dispositivi con a bordo Android sia per i dispositivi con a bordo IOS.

La potenza massima di aspirazione è di 2500 Pa e permette al robot di effettuare il suo lavoro con tre differenti livelli. Non manca poi la possibilità di effettuare una mappatura della stanza da pulire, in modo inoltre da controllare il tutto da smartphone e in modo da gestire al meglio le aree da pulire.

Yeedi 2 Hybrid è spesso solo 7,7 centimetri ma nonostante questo dispone di una batteria piuttosto capiente da 5200 mAh. Quest’ultima, in particolare, garantisce al robot aspirapolvere una autonomia di circa 200 minuti, dopo i quali tornerà direttamente alla base di ricarica. Per poter aspirare e lavare, infine, il robot dispone di due serbatoi rispettivamente da 430 ml e 240 ml.

A partire dal 19 luglio fino al 24 luglio, il nuovo Yeedi 2 Hybrid sarà disponibile all’acquisto su Amazon ad un prezzo scontato di 229,99 euro anziché 269,99 euro. Oltre a questo, inserendo il codice YXQ3BJVO si potrà ricevere un ulteriore sconto di 10,50 euro, che porterà il prezzo totale a 219,49 euro. Ecco il link di acquisto: https://amzn.to/3r7JgZO

In alternativa, è anche disponibile il robot aspirapolvere Yeedi K650 ad un prezzo di 199,99 euro. Quest’ultimo, sempre dal 19 al 24 luglio, è disponibile ad un prezzo scontato di 149,99 euro e, inserendo il codice BYVDWQME, il prezzo finale sarà di 139,99 euro. Questo è il link di acquisto: https://amzn.to/2UKvC2G