you-tutti-preoccupati-per-la-cancellazione-della-terza-stagione

Momenti di panico per i fan di You, una delle serie TV a catalogo Netflix tra le più amate di sempre. Un successo incredibile quello di You, grazie al personaggio ormai iconico Joe Goldberg. Alcune voci avrebbero ipotizzato una possibile cancellazione della terza stagione. La diffusione di questa notizia, confermata dal pesante ritardo dell’uscita dei nuovi episodi, ha subito spaventato tutti. Scopriamo insieme quali sono le ultime novità in merito e se davvero dobbiamo spaventarci o possiamo continuare a dormire sonni tranquilli in attesa di You 3.

You 3: cosa sapevamo ieri e cosa è incerto oggi

Cosa sapevamo fino a qualche giorno fa di You 3? Diciamo ben poco, se non che le riprese erano iniziate a novembre 2020, poi sospese a causa della pandemia di Covid-19. Tra l’altro, fino ad oggi, ancora nessun trailer o teaser si sono visti all’orizzonte.

Solamente Netflix, su Twitter, aveva confermato il rinnovo di You alla terza stagione pubblicando un video annuncio.

See you soon, neighbor. YOU S3 is coming. pic.twitter.com/rCJx7K9v0P — YOU (@YouNetflix) January 14, 2020

La paura è che la terza stagione, dato i vistosi ritardi, possa essere cancellata lasciando tutti i fan di questa serie con l’amaro in bocca. Ma le notizie che stanno circolando in questi giorni sul funesto destino di questo titolo sono fondate?

La stagione 3 si farà

Nessun timore, i fan di You possono dormire sonni tranquilli dato che la terza stagione si farà eccome. Il ritardo è solo colpa del Covid-19. Non ci sono altre spiegazioni dato che diversi titoli hanno fatto la stessa fine.

Pensiamo a La Casa di Carta 5 la cui uscita è stata annunciata solo un paio di mesi fa. Certo che, a difesa di chi si è preoccupato, non sarebbe stata così strana e paradossale la situazione in cui You fosse stata cancellata. Un esempio è GLOW che Netflix aveva rinnovato, ma poco dopo inspiegabilmente annullato.

Comunque non c’è nulla da temere, You 3 per ora si farà. Alcune voci prevedono che la nuova stagione sarà presentata in anteprima entro il quarto trimestre di quest’anno. Quindi potremmo aspettarci qualcosa alla fine dell’estate o a inizio autunno.

Non ci resta che resistere e fino ad allora scacciare l’ansia dando un’occhiata ad altre serie TV fantastiche già disponibili o prossime all’uscita.