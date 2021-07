Il successo di un titolo, sia esso un film o una serie TV, è dato da una serie di ingredienti che insieme creano alchimia tra la trama e lo spettatore. Da segnalare l’incredibile successo di You che, fin dal primo episodio, ha davvero stupito tutti. Ecco svelato il segreto per cui, l’ormai nota serie TV Netflix del libraio stalker, piace così tanto e ha fatto innamorare utenti di tutto il mondo!

You: svelato il perché del suo inspiegabile successo

Diciamocelo apertamente, il successo di You ai più è inspiegabile. Tuttavia chi ha iniziato a seguire questa serie TV Netflix dal primo episodio non ha più potuto fare a meno di guardarla fino alla fine.

Una sorta di desiderio recondito ha innescato una reazione a catena in quelli che, solo dopo poche puntate, sono diventati fan sfegatati di Joe Goldberg. Perché You ha fatto breccia così velocemente e con tanta facilità nel cuore degli abbonati alla piattaforma del colosso dello streaming?

Il motivo è subito detto, se pur distanti, i personaggi di You sono molto vicino a noi. Si raccontano nelle loro storie di vita che all’apparenza sembrano essere normali. Il responsabile di una libreria, la ragazza amante della lettura che si lascia affascinare da quell’uomo misterioso che sembra uscire da un romanzo, un bambino che subisce i soprusi da quello che non è nemmeno suo padre, ma il compagno della madre.

Insomma, con You, fin dai primi dieci episodi della stagione 1, lo spettatore è immerso in una serie di situazioni tali per cui, paradossalmente, si sente a casa. Intravvede le sue ossessioni, il lato oscuro del suo io che alla fine riceve una conferma dalla trama stessa di questo titolo: sei migliore di tutti questi personaggi.

Un viaggio introspettivo arricchito dai colpi di scena di uno stalker davvero spietato che non riesce a uscire dalla sua natura dannatamente omicida e psicotica. Sguardi, gesti e tanta tensione, fanno di You 3 la nuova stagione più attesa di sempre.

Se ancora non avete assaggiato questa serie TV allora non potete perdervi il trailer della prima stagione. Fate però attenzione, perché You potrebbe creare dipendenza.