PosteMobile, l’operatore virtuale di PostePay, ha deciso di prorogare una seconda volta la sua offerta Creami Extra WOW 100, che salvo cambiamenti può essere adesso attivata fino al 4 Settembre 2021, sempre al costo di 7,99 euro al mese.

Il lancio di questa offerta era avvenuto il 24 Giugno 2021, lo stesso giorno in cui la nuova rete di appoggio di PosteMobile, ovvero quella Vodafone, ha sostituito definitivamente la rete WindTre per i nuovi clienti. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

PosteMobile ha prorogato la Creami Extra WOW 100

Creami Extra WOW 100 offre ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese addebitati su credito residuo. Sono inclusi senza costi aggiuntivi anche i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata, il servizio hotspot e il controllo del credito residuo al numero 401212.

Attivando l’offerta di PosteMobile in questione, si riceve in realtà il piano standard Creami Extra WOW, che di base include 10 Giga di traffico dati. Attraverso Creami Extra WOW 100, ogni mese vengono erogati tuttavia 90 Giga di bonus. Per il primo mese, il cliente riceve il traffico dati aggiuntivo entro 24 ore dall’attivazione, ma dal secondo mese in poi l’erogazione dei Giga bonus avviene contestualmente al rinnovo del piano.

Il costo della nuova SIM PosteMobile varia in base al canale di vendita, con un costo di 15 euro negli uffici postali e un prezzo di 20 euro con 10 euro di traffico telefonico incluso per le attivazioni online o da canale telefonico. Sottoscrivendo Creami Extra WOW 100 in ufficio postale, per il pagamento del primo mese anticipato bisogna inoltre sostenere una ricarica minima di 10 euro, che sommata al costo della SIM porta il costo iniziale a 25 euro, di cui 2 euro restano come credito residuo.