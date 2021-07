Per quanto riguarda Android, la versione 2.21.15.11 della beta non include le stesse novità incisive, ma vi è comunque l’aggiunta di un messaggio pop-up che informa l’utente quando una foto o un video visibile una sola volta scade, e quindi non risulterà più possibile aprirlo. Dopo 14 giorni dall’invio del contenuto, infatti, se questo non viene visualizzato allora non vi è più modo per vederlo.