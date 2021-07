Il produttore automobilistico tedesco Porsche ha deciso di dare un tocco di modernità alla sua Porsche Macan. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata annunciata ufficialmente la versione restyling anche per il mercato italiano ad un prezzo di partenza di 66.293 euro. Vediamo brevemente le novità.

Porsche annuncia il restyling della sua Porsche Macan

Come già accennato, il noto marchio tedesco ha da poco presentato il restyling della sua vettura. Nello specifico, l’azienda ha presentato tre versioni di quest’ultima, ovvero Porsche Macan, Porsche Macan GTS e Porsche Macan S. Dal punto di vista estetico e del design, i nuovi modelli dell’azienda presentano alcuni piccoli ritocchi e piccole modifiche, come ad esempio il nuovo disegno del diffusore posteriore. Sono poi disponibili delle nuove colorazioni per la carrozzeria, ovvero Papaya Metallic, Gentian Blue Metallic e Python Green (riservata solo al modello GTS), mentre all’interno è possibile richiedere anche i nuovi colori Gentian Blue, Papaya e Crayon.

Troviamo inoltre i fari a LED con Porsche Dynamic Light System (PDLS), i cerchi in lega di serie (rispettivamente da 19, 20 e 21 pollici in base al modello prescelto) e un sistema sistema infotainment targato Porsche Communication Management con un display da 10.9 pollici di diagonale.

Per quanto riguarda le prestazioni, tutti e tre i modelli dispongono di un motore a benzina. Nello specifico, il modello Macan monta un 4 cilindri Turbo con una potenza di 256 CV, il modello Macan S dispone di un V6 Turbo da 380 CV, mentre il modello Macan GTS monta infine un V6 Turbo da ben 440 CV.