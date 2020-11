Secondo quanto dichiarato recentemente, molto difficilmente avremo la possibilità di vedere un modello completamente elettrico di una Porsche 911. Oliver Blume, il CEO di Porsche, ha infatti messo fine a diverse voci che dicevano che la sportiva in futuro potesse diventare al 100% elettrica. Ecco quanto ha dichiarato:

“Ë bene mettere in chiaro una cosa: la nostra icona, ovvero la 911, avrà un motore a combustione per molto tempo a venire”.

Porsche: i modelli elettrici ci saranno, ma non sarà una 911

Tuttavia, c’è da dire che comunque Porsche non si allontanerà completamente dalla mobilità elettrica. Infatti, l’unica cosa che non hanno intenzione di fare è quella di non puntare su una 911 che va a batteria, ma voglio comunque farlo su altre tipologie di modelli. Dunque, nel caso in cui dovessimo vedere Porsche alla costruzione di un nuovo modello elettrico, non sarà sul suo modello 911.

Inoltre, sempre secondo le dichiarazioni di Oliver Blume, ci sarà uno spazio dedicato ad una versione ibrida Plug-in orientata alle prestazioni. Dunque, questo sarà il futuro della sportiva del marchio tedesco. Allo stato attuale, però, non si sa ancora come verrà realizzata. L’unica cosa che si è “fatto scappare” il CEO è che il sistema Plug-in potrebbe disporre di un’architettura a 400 Volt.

La futura Porsche 911, senza ombra di dubbio, farà rimanere inalterato quel piacere di guida che contraddistingue da sempre tutte le varianti di questa fantastica auto sportiva. Quindi, non rimane che aspettare su tutte le ultime novità del progetto. Se volete essere sempre aggiornati, seguiteci sul nostro sito.