Ormai, dopo l’addio di DAZN, non c’è più nessuna speranza per i clienti Sky. Infatti, se rimarranno con il servizio satellitare, potranno vedere in co-esclusiva solo 3 delle partite in programma per la Serie A. Un duro colpo per chi da sempre si è affidato a Sky per i contenuti di intrattenimento legati allo sport. Ad ogni modo, anche questo disagio può essere risolto. Ecco le migliori soluzioni per non perdere il calcio TV almeno fino al 2024.

Sky: addio DAZN sul canale satellitare e su Sky Q

Un addio a sorpresa quello di Sky a DAZN sul suo canale satellitare dedicato. Saluti anche all’app del servizio streaming che era disponibile sul set-top-box di nuova generazione, Sky Q. Purtroppo non ci sono molte alternative per i clienti del leader delle telecomunicazioni satellitari.

Come potranno assistere, e così non perdersi, il fitto programma di calcio TV fino al 2024? Per i clienti Sky non ci sono soluzioni se non quella di migrare verso i servizi che includono questi contenuti.

Nato da un accordo tra DAZN e TIM, TIMVISON infatti, ad oggi sembra essere la soluzione più completa che include anche le proposte sportive di Mediaset a pagamento, con Infinity+ e in aggiunta anche Eurosport Player. Chi è ancora in Sky, ma vuole cambiare deve sbrigarsi. Infatti può attivare l’offerta di TIMVISION scontata a un prezzo davvero eccezionale, ma non per sempre.

In pratica, fino al 28 luglio 2021, e per 12 mesi, TIMVISION è in promo a 19,99 euro al mese. I contenuti ormai, se paragonati a quelli di Sky, in merito al calcio, sono imbattibili. Il bundle infatti include:

il palinsesto sportivo di DAZN con tutta la Serie A TIM (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League ;

con tutta la (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la ed i migliori match della ; La Uefa Champions League di Infinity+ con tantissimi contenuti in alternativa a quelli di Sky ;

di con tantissimi contenuti in alternativa a quelli di ; Tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 , da vivere con Eurosport Player (incluso in TIMVISION per 12 mesi);

, da vivere con (incluso in TIMVISION per 12 mesi); Tantissime altre competizioni sportive, per tutti gli appassionati.