Attivando l’offerta TIMVISION entro il 28 luglio, non solo sono inclusi DAZN, le partite di calcio del Campionato di Serie A e la Uefa Champions League, ma tutta l’estate la regala TIM. Una promozione così non si era mai vista, infatti inizi a pagare da settembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come attivare questa fantastica offerta di TIMVISION.

TIMVISION: l’estate te la offre TIM

Avete capito proprio bene, attivando ora una delle promozioni TIMVISION migliori di sempre, l’estate te la offre TIM. In sostanza entro il 28 luglio, sottoscrivendo l’abbonamento in offerta a 19,99 euro al mese, per 12 mesi, anziché 29,99 euro, fino a settembre è tutto gratuito.

Con #TIMVISION hai DAZN con tutta la #SerieATIM e Infinity+ con la UEFA #ChampionsLeague. In più, film, serie TV, cartoni e programmi per tutta la famiglia con la semplicità del TIMVISION Box. Scopri la promo, l’estate te la offre TIM 👉 https://t.co/0TQHqauWdb pic.twitter.com/aEM42QHUFh — TIMVISION (@TIM_vision) July 1, 2021

Con questo pacchetto TIMVISION include tutti gli eventi sportivi trasmessi da DAZN insieme alla Serie A di TIM, Infinity+ con film e Serie TV davvero uniche. Inoltre, nel bundle ci sono anche le 104 partite della Uefa Champions League.

Insomma un pacchetto davvero goloso a un prezzo eccezionale. Un modo per venire incontro ai clienti Sky che si sono trovati, da un giorno all’altro, senza il canale satellitare DAZN e la sua app su Sky Q.

Un palinsesto di tutto rispetto

Per gli amanti dello sport TIMVISION è tra le soluzioni più complete e vantaggiose di sempre. Vediamo insieme nel dettaglio che cosa offre la piattaforma, abbinabile anche a una delle offerte di rete fissa. Come riportato sul sito ufficiale di TIM sono inclusi:

Tutta la Serie A TIM con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League , da guardare su DAZN ;

con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva), la ed i migliori match della , da guardare su ; La Uefa Champions League di Infinity+;

di Infinity+; Tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 , da vivere con Eurosport Player (incluso in TIMVISION per 12 mesi);

, da vivere con (incluso in TIMVISION per 12 mesi); Tantissime altre competizioni sportive, per tutti gli appassionati, tra cui anche la MotoGP.

In conclusione possiamo dire che TIM, con TIMVISION, ha realizzato una proposta davvero interessante che, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo, si sta rivelando un’occasione molto ghiotta.