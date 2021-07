Il prossimo 12 agosto sarà la giornata dedicata alla famiglia Honor Magic 3. Il produttore cinese solleverà il sipario sui nuovi device che si preannunciano come due flagship di riferimento per il brand. Gli smartphone arriveranno nella variante base e in quella Pro, condividendo parte della scheda tecnica.

La stessa Honor ha pubblicato su Twitter un trailer per confermare la data di lancio e ricordare che i Magic 3 saranno dei veri e propri top di gamma. Lo slogan scelto per il nuovo device non lascia spazio all’immaginazione.

Il brand ha scelto lo slogan “When performance leaps further” che possiamo tradurre come “Quando le performance fanno un balzo in avanti“. Con questa frase, Honor lascia intendere che ci troveremo di fronte ad un device dalle caratteristiche uniche e importanti.

Honor Magic 3 si preannuncia come il flagship dell’azienda

La famiglia Honor Magic 3 sarà spinta dal SoC Snapdragon 888 Plus. Si tratta del nuovo chipset presentato da Qualcomm come evoluzione dello Snapdragon 888. Il SoC garantirà una maggiore potenza rispetto alla versione base e quindi maggiore versatilità.

Il secondo punto di forza della famiglia Magic 3 sarà il comparto fotografico. Ci aspettiamo la presenza di un’ottica di dimensioni generose, come dimostra il poster scelto da Honor per lanciare il device. Il sensore avrà un’apertura da 1/1.5 pollici e supporterà lo zoom a 100x.

Le differenze tra Magic 3 e Magic 3 Pro al momento non sono chiare. Entrambi potranno contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 888 e sull’ottica evoluta. Possiamo immaginare che ci saranno cambiamenti per la dimensione del display e sulle ottiche secondarie.

Inoltre, cambierà anche il sistema di ricarica rapida. La versione base supporterà la tecnologia a 66W mentre la variante Pro una decisamente superiore. Le indiscrezioni indicano che Honor Magi 3 Pro potrà contare sulla ricarica rapida a 100W con il cavo e a 50W in modalità wireless.