Il prossimo 12 agosto, Honor presenterà ufficialmente la nuova famiglia Magic 3. I device saranno lanciati a livello globale, con un evento dedicato che non vediamo l’ora di seguire.

Tuttavia, in attesa di seguire la diretta, dobbiamo affidarci alle indiscrezioni trapelate in questi giorni. Il produttore sta confermando la volontà di tornare a competere alla grande nel settore. Le informazioni emerse in questi giorni evidenziano come i device si configurano come dei top di gamma assoluti grazie ad una scheda tecnica di altissimo livello.

In particolare, sono emersi dei dettagli riguardanti Magic 3 e Magic 3 Pro ma sembra che Honor abbia molte sorprese in serbo. Infatti, la nuova famiglia di top di gamma sarà composta da ben quattro device.

La famiglia Honor Magic 3 sarà composta da quattro device

3SE (mate 40 like)

3 (mate 40 pro like)

3 Pro

3 Pro+ pic.twitter.com/LdN7bA9oRY — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 17, 2021

A lanciare la notizia ci ha pensato l’utente RODENT950 con un post su Twitter. Nel cinguettio si legge che la famiglia sarà caratterizzato da:

Magic 3 SE

Magic 3

Magic 3 Pro

Magic 3 Pro Plus

Il leaker è andato anche oltre confermando che Magic 3 SE assomiglierà al Mate 40 di Huawei. Per quanto riguarda il Magic 3 invece, Honor si è ispirata al Mate 40 Pro. Si tratta di una informazione molto importante in quanto all’interno della famiglia saranno presenti anche le versioni Pro e Pro Plus che saranno del tutto inediti.

Dal punto di vista tecnico, il Magic 3 SE sarà spinto da un SoC MediaTek mentre tutti gli altri smartphone saranno spinti dal Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Non resta che attendere il 12 agosto, giorno fissato per il lancio ufficiale dei quattro nuovi device Honor.