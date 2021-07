Nei mesi precedenti l’arrivo di nuovi dispositivi le indiscrezioni si susseguono in modo insistente con l’intento di anticipare al pubblico quelle che saranno le particolarità che li distingueranno. Specifiche tecniche e prestazioni vengono ipotizzate e diffuse in rete, spesso accompagnate da render appositamente creati da designer che, tenendo conto di quanto emerso, permettono di percepire il probabile design del prodotto.

Seppur in largo anticipo la macchina delle indiscrezioni si sofferma questa volta su quello che sarà il top di gamma Xiaomi in arrivo nel 2022. Le ultime notizie riportano alcune delle specifiche del futuro Xiaomi Mi 12.

Xiaomi Mi 12: fotocamera da 200 MP, display rinnovato e Snapdragon 895!

Xiaomi dovrebbe rilasciare il suo Mi 12 soltanto nel 2022 ma il dispositivo sembra essere già apparso nel database IMEI tramite il nome in codice 2112123AC e il portale MyDrivers ha appunto menzionato lo smartphone di recente facendo riferimento ai dispositivi che saranno lanciati nel corso del prossimo anno e rivelandone alcune caratteristiche.

Secondo la fonte, Xiaomi lancerà un dispositivo di alta qualità che manterrà vivo il legame con Qualcomm tramite l’adozione di un processore Snapdragon 895. Il display dello Xiaomi Mi 12 potrebbe essere un’ulteriore componente destinata a subire delle migliorie in quanto rinnovata rispetto al Mi 11 e costituita da un pannello con tecnologia LTPO e refresh rate fino a 120 Hz. La fotocamera, poi, lascerà tutti senza parole grazie alla presenza di un sensore principale da 200 MP.

L’affidabilità di quanto trapelato sullo Xiaomi Mi 12 non è scontata. Ulteriori novità emergeranno in rete proponendo una quantità non indifferente di indizi che permetteranno di ottenere un quadro complessivo delle particolarità del top di gamma del colosso cinese.