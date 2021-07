Il Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe essere lo smartphone pieghevole più avanzato di sempre. Lo smartphone sarà rilasciato probabilmente il mese prossimo, e una nuova perdita suggerisce che sarà anche molto più durevole non solo del suo predecessore ma anche di altri smartphone pieghevoli.

Secondo il noto tipster Ice Universe, il Galaxy Z Fold 3 e il Samsung Galaxy Z Flip 3 avranno i display più potenti di qualsiasi pieghevole attualmente sul mercato. Gli smartphone utilizzeranno una versione aggiornata dello schermo in vetro ultrasottile (UTG) trovato sul Galaxy Z Fold 2.

Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 potrebbero essere svelati l’11 agosto

In precedenza avevamo sentito dire che l’UTG utilizzato qui potrebbe essere due volte più spesso del display dello Z Fold 2, a 60 micrometri. I display fragili sono stati una grande sfida per i produttori di smartphone pieghevoli. I pannelli devono essere abbastanza rigidi da resistere all’uso quotidiano, ma abbastanza flessibili da piegarsi facilmente senza rompersi. Quindi questo sarebbe un aggiornamento importante, soprattutto perché Z Fold 3 dovrebbe anche supportare lo stilo S Pen, il che potrebbe portare le persone a toccare lo schermo con più forza.

Tuttavia, non sono tutte buone notizie, poiché la fonte afferma anche che le fotocamere non saranno un punto di forza quest’anno. Apparentemente useranno in gran parte lo stesso hardware dello Z Fold 2, portandoli ad essere inferiori in termini di specifiche a qualsiasi altro pieghevole sul mercato.

Samsung deve ancora confermare tutti i dettagli dei suoi imminenti pieghevoli, ma non dovrebbe passare molto tempo prima che le informazioni diventino concrete, poiché sembra molto probabile che il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 saranno entrambi svelati l’11 agosto.