Sappiamo che i OnePlus Buds Pro arriveranno il 22 luglio e ora abbiamo appreso maggiori dettagli sulle funzionalità che i nuovi auricolari wireless porteranno con sé, inclusa la tecnologia di ‘cancellazione adattiva del rumore‘ e la tecnologia di ricarica rapida di OnePlus nota come Carica di curvatura.

Le rivelazioni arrivano tramite un’intervista CNET con Kinder Liu, il capo della ricerca e sviluppo di OnePlus. Liu afferma che gli auricolari sono in lavorazione da un anno e non sono il risultato della recente fusione di OnePlus e Oppo.

OnePlus Buds Pro: gli auricolari saranno svelati il 22 luglio

Quando si tratta della ‘cancellazione adattiva del rumore‘ menzionata nell’articolo, questa sembra essere molto simile alla cancellazione attiva del rumore (ANC) utilizzata da altri auricolari. Apparentemente OnePlus Buds Pro utilizzerà tre microfoni per monitorare i suoni esterni e ‘produrre in modo intelligente le controfrequenze con cancellazione del rumore’ per creare una bolla audio.

Per quanto riguarda la Warp Charge, che abbiamo visto su molti smartphone OnePlus, questo consentirà agli auricolari di sfruttare 10 ore di durata della batteria con soli 10 minuti di ricarica. Parlando di tempo tra una ricarica e l’altra, Kinder Liu afferma che OnePlus Buds Pro e la custodia offriranno una durata della batteria fino a 28 ore con la cancellazione adattiva del rumore abilitata e fino a 38 ore con la cancellazione adattiva del rumore disattivata.

I nuovi auricolari seguiranno OnePlus Buds e OnePlus Buds Z, offrendo agli acquirenti un’esperienza audio superiore mantenendo un prezzo accessibile. Avremo più informazioni quando gli auricolari saranno svelati ufficialmente il 22 luglio insieme al OnePlus Nord 2.