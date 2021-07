‘Obsessed’ Challenge “Obsessed” di Mariah Carey è una canzone che è diventata virale su TikTok questa estate. Un gruppo di persone (che sono anche abbastanza grandi) balla la canzone con una coreografia ad hoc sfidando altri creator. Strano ma anche la stessa Mariah Carey ha partecipato al trend! Ecco il video in basso con i video migliori:

Old Town Road’ Challenge

Il singolo di successo di Billboard di Lil Nas X “Old Town Road” ha ricevuto la spinta definitiva da TikTok. La melodia ibrida hip-hop/country è diventata la colonna sonora di innumerevoli video sulla piattaforma che ha visto gli utenti trasformarsi in appariscenti cowboy e cowgirl. “Old Town Road” è di sicuro una delle canzoni più popolari di quest’anno, grazie anche all’amore della comunità di TikTok per melodie orecchiabili. Quindi, se la canzone è diventata particolarmente famosa è anche grazie a TikTok.

The Flip The Switch Challenge

La Flip The Switch Challenge consiste essenzialmente nel scambiarsi i vestiti con un’altra persona. A inizio anno e l’anno scorso è andata particolarmente di moda questo trend. Per farlo servono due persone che si scambiano i vestiti e ballare la canzone di Drake “Non Stop”. Per affrontare la sfida come si deve, una persona inizia a ballare mentre l’altra è ferma e si spengono le luci. Quando si riaccendono, le due persone invertono le posizioni. Semplice no?