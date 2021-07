Iliad e la Giga 120: la promo più desiderata costa meno di 10 euro

Non ci sono condizioni nelle quali Iliad non riesca a sovrastare la grande concorrenza nel mondo della telefonia mobile italiana. Sia in fase di crisi del popolo italiano come della grande popolazione mondiale, sia in fase di normalità come durante gli scorsi anni il nostro gestore proveniente dalla Francia è stato in grado di registrare numeri enormi. Ora come ora infatti è innegabile che Iliad stia dominando la classifica, con oltre 7,5 milioni di utenti registrati.

Si punta a fare ancora di meglio, ma nel frattempo bisogna sostenere la campagna estiva al meglio con le offerte migliori. Tutti coloro che credevano di aver perso il treno facendo scadere la possibilità di sottoscrivere l’offerta da 120 giga in 5G, possono esultare visto che anche a luglio è disponibile. Proprio sul sito ufficiale infatti è stata lanciata di nuovo con un nome diverso ma in pianta stabile, senza alcuna scadenza. Inoltre è disponibile anche un’altra soluzione per chi crede che 120 giga siano troppi.

Iliad: ecco l’offerta da 120 giga in 5G con l’offerta da 80 giga in 4G di fianco

Non ci sono limiti ormai al gioco di Iliad, il quale consiste nel prendere quanti più utenti possibili. Sul sito ufficiale è ritornata l’offerta da 120 giga in 5G che questa volta prende il nome di Giga 120.

Bastano solo 9,99 € al mese per avere minuti ed SMS senza limiti con 120 giga in 5G per navigare sul web. Se credete che siano troppi ecco poi la Giga 80, offerta che permette di avere 80 giga in 4G con minuti ed SMS senza limiti a 7,99 €.