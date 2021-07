Iliad: Giga 120 con 5G gratis e un'altra promo incredibile, ecco quale

Non ci sono limiti ormai all’onnipotenza di Iliad nel mondo della telefonia mobile, dove tutti gli altri gestori arrancano.il tutto non potrebbe essere altro che naturale, dal momento che il noto gestore proveniente dalla Francia riesce a proporre offerte di altissimo livello a costi bassissimi.

Secondo le ultime notizie sembrerebbe che una gran parte del pubblico che inizialmente era scettica, avrebbe ricercato delle offerte di Iliad. Il cambio gestore infatti è una pratica che va sempre più di moda, visto che gli utenti sono stanchi di dover pagare le rimodulazioni offerte dai propri provider. Proprio per questo Iliad si fa trovare pronta e lancia le sue offerte migliori ogni mese, selezionando quelle più richieste. Durante gli scorsi mesi sono state viste le promo da 80 e 120 giga, con quest’ultima che è scaduta il 30 giugno. Iliad però ha scelto di rinnovarla e di renderla disponibile in pianta stabile con un altro nome.

Iliad: due offerte strepitose ancora disponibili e il 5G nella promo da 120 giga

Secondo le ultime novità riportate dal web Iliad avrebbe scelto di ripristinare l’offerta da 120 giga in 5G con un nuovo nome. Stiamo parlando della Giga 120, promo che al suo interno riesce ad includere il meglio per pochissimi euro mensili.

Questo è il suo nuovo nome, il quale non pregiudica i contenuti che restano uguali: minuti ed SMS senza limiti con 120 giga in 5G per 9,99 euro al mese. Resta disponibile anche l’altra offerta, la quale costa 7,99 € al mese per sempre con tutto senza limite 80 giga in 4G