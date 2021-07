Un video ufficiale condiviso da Samsung rivela il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Watch 4. I due dispositivi appaiono per pochi istanti dunque non è possibile visualizzare in maniera particolare tutti i dettagli dei due dispositivi.

Samsung condivide un video e mostra i nuovi dispositivi in arrivo!

Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale dei nuovi pieghevoli Samsung, i quali saranno accompagnati dall’arrivo di due nuovi smartwatch e dagli auricolari Galaxy Buds 2. Pur essendo decisamente breve l’attesa, le indiscrezioni sui dispositivi continuano a susseguirsi e questa volta è la stessa Samsung la fonte di provenienza delle ultime voci.

Il colosso sudcoreano ha condiviso in rete un video dedicato al lavoro degli sviluppatori della piattaforma Good Lock che, poco prima di raggiungere la durata di un minuto mostra uno dei dipendenti mentre utilizza l’ultimo Samsung Galaxy Z Fold 3 indossando un Galaxy Watch 4 Classic.

Il pieghevole Samsung appare coperto da una cover in pelle che non da modo di scorgerne i dettagli ma la forma del modulo fotografico non lascia dubbi sulla sua identità. Il video, inoltre, procede inquadrando la dipendente con in mano una S Pen. Supponendo che il dettaglio non sia casuale, l’immagine potrebbe costituire l’ennesima prova della compatibilità del nuovo stilo S Pen Pro con il pieghevole di terza generazione.

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic appare invece al polso di uno dei protagonisti del video. Il dispositivo appare con cinturino nero e corpo in argento ma questa non sarà l’unica colorazione disponibile.

I due device mostrati fugacemente dal colosso potranno essere conosciuti dal vivo a partire dall’11 agosto, data nella quale si terrà il tanto atteso Galaxy Unpacked estivo!