CoopVoce: le offerte EVO ancora al top con prezzi a partire da 4,50 euro

Non bisogna per forza ricadere con le proprie scelte sui classici gestori quando si vuole cambiare provider di telefonia mobile. Ci sono infatti altre realtà che oggigiorno si sono ormai consolidate nel mondo della telefonia ottenendo grandissimi risultati a dispetto delle aspettative altrui.

CoopVoce potrebbe essere tranquillamente un esempio in questi termini, dal momento che le sue promozioni sono oggi molto richieste dal pubblico. Ma cosa è cambiato a tal punto da far diventare questo provider uno dei più richiesti sul mercato? Tenendo conto del fatto che tempo addietro nessuno voleva sottoscrivere le promo di CoopVoce per insufficienza di contenuti, il provider ha sviluppato una nuova strategia. Proprio i contenuti esigui di un tempo sono lievitati diventando molto più ampi, tenendo però i prezzi di vendita molto bassi. Per questo motivo gli utenti hanno cominciato a notare anche altri benefici, come ad esempio la qualità e l’affidabilità. Ora come ora sul sito ufficiale sono disponibili tre offerte di gran livello che si differenziano per prezzi e contenuti.

CoopVoce: le promo EVO ancora disponibili sul sito ufficiale con tutto incluso nel prezzo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS