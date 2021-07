CoopVoce: tre offerte incredibili fino a 50GB con meno di 10 euro

Quando i gestori virtuali hanno cominciato a prendere il sopravvento nel mondo della telefonia mobile, nessuno credeva che la situazione sarebbe potuta andare avanti per molto. In realtà è andata proprio così, con tante aziende che in passato erano state ignorate che oggi riescono a dominare grazie anche ad una folta cornice di pubblico.

CoopVoce permette infatti agli utenti di avere tutti i migliori contenuti per prezzi molto bassi, facendo dunque concorrenza anche alle aziende più forti. In passato i contenuti erano troppo pochi per attirare tante persone, ma oggi che la strategia del provider è cambiata, la scena si è stravolta. CoopVoce infatti riesce a promuovere offerte strepitose con prezzi molto bassi e a tenerle attive nel tempo. Questo è l’esempio delle tre promozioni disponibili ora sul sito ufficiale che prendono il nome di EVO. Si parte da prezzi bassissimi anche questa volta.

CoopVoce: tornano ancora disponibili le promo della celebre linea Evolution, ecco tutti i prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS