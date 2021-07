DAZN: orari nuovi, prezzi più alti e utenti infuriati, ecco le motivazioni

DAZN sarà detentrice dei diritti TV del prossimo campionato di calcio italiano per i prossimi tre anni. Questo è ormai assodato per tutti e infatti la maggior parte del pubblico sta cercando di capire come funzionerà la prossima stagione. Secondo quanto riportato ufficialmente ci saranno diversi cambiamenti che riguarderanno proprio la celebre piattaforma di live streaming, la quale si migliorerà ulteriormente concedendosi ad altri partner ma aumenterà anche i prezzi. Questi arriveranno a 29,99 € al mese ma per chi sottoscriverà l’abbonamento entro il 28 luglio ci sarà un prezzo ti favore di 19,99 € al mese per 14 mesi. Grandi polemiche però sono state suscitate dal rinnovamento degli orari, i quali saranno tutti diversi per ogni partita che andrà in onda in esclusiva.

Ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

DAZN: la grande offerta televisiva con i nuovi abbonamenti, ecco tutti gli sport in onda

Tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale, MotoGP, Moto2 e Moto3. I canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro. E ancora NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar.