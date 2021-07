Dalla prossima stagione, la Serie A sarà in esclusiva su DAZN, la ormai popolare piattaforma di streaming, come noto da tempo, ha infatti acquisito i diritti per i prossimi 3 anni e trasmetterà 7 partite in esclusiva + 3 partite in co-esclusiva. Insomma, DAZN per i tifosi sarà fondamentale.

L’occasione di cui vi parliamo oggi è quindi veramente ghiotta. Il prezzo di DAZN è aumentato ufficialmente da 9,99 euro al mese a 29,99 euro, ma siete ancora in tempo per risparmiare. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dazn: offerta 19.99 euro al mese fino al 28 luglio 2021

Dal 1 al 28 luglio sarà attiva una promozione dedicata a coloro che si abboneranno per la prima volta a DAZN: 14 mesi a 19,99 euro al mese, invece di 29,99 euro al mese, prezzo che sarà poi richiesto oltre tale data. DAZN trasmetterà tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) fino al 2024.

Oltre alla Serie A, su DAZN, trovi anche tutta la Serie BKT e il grande calcio internazionale con tutte le partie de LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ad alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine e i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.

Inoltre, su DAZN un’offerta multisport completa con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar. A ciò si aggiungono i canali Eurosport HD1 e HD2. Il grande sport sui tuoi dispositivi supportati: smart tv, smartphone, tablet, mobile. Puoi connettere fino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente su due. L’abbonamento a DAZN si può disdire o mettere in pausa sempre, con un semplice clic.