Il gestore telefonico WindTre ha lanciato per questa estate alcune promozioni davvero strepitose; parliamo delle offerte della linea GO. Le promozioni si configurano nella categoria degli operator attack e mirano a sottrarre quanti più clienti possibili ai propri competitor. Nello specifico queste promozioni sono indirizzate agli attuali utenti degli MVNO.

WindTre: scopriamo le promozioni GO per i clienti degli operatori virtuali

Le tre promozioni destinate ai clienti degli operatori virtuali lanciate da WindTre sono: GO 50 Star + Digital Limited Edition, GO 101 Star + Easy Pay Digital Limited Edition e GO 100 Special + Digital Limited Edition.

Le offerte non sono destinata a chiunque ma rivolte ai clienti di alcuni specifici operatori; eccoli di seguito:

Fastweb, Poste Mobile, Iliad, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Notiel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WhitU.

Ma andiamo a scoprire più da vicino le tre offerte speciali di WindTre:

WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali sia fissi che mobili

200 SMS da inviare a qualsiasi numero sul territorio nazionale

50 Giga di traffico dati per la navigazione internet mensile

7,99 euro al mese con credito residuo

2. WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital Limited Edition:

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili

200 SMS verso tutti

101 Giga di internet per la navigazione

7,99 euro al mese con pagamento Easy Pay

3. WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition: