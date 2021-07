WhatsApp sta lavorando su ancora più funzionalità per i suoi utenti, con l’archiviazione e nuove opzioni di visualizzazione per i media ora disponibili per un numero ancora maggiore di utenti prima che vengano implementate per tutti.

Tenendo d’occhio costantemente le versioni beta di molte delle principali app, possiamo vedere molte nuove funzionalità e opzioni prima che raggiungano le versioni stabili. A volte le anteprime arrivano molto prima di un rilascio più ampio e può essere difficile tenere traccia di tutto ciò che è in sviluppo.

WhatsApp: l’aggiornamento potrebbe arrivare per tutti al piú presto

WhatsApp ha avviato il processo di distribuzione di due nuovi strumenti: Visualizza una volta e Nuovo Archivio. La funzione Visualizza una volta è un’opzione di messaggio a scomparsa specifica per immagini e video. Se condividi file multimediali sensibili, puoi scegliere di eliminarli automaticamente dopo che il destinatario li ha visti. Questo non è, come sottolinea WABetaInfo, completamente affidabile in quanto non c’è nulla che impedisca a un destinatario di catturare un’immagine dallo schermo.

La seconda nuova opzione cambia il modo in cui funzionano le chat archiviate. Con la nuova implementazione in fase di lancio, tutte le chat archiviate rimarranno archiviate e anche i nuovi messaggi vengono ricevuti in quella chat. Per vedere le notifiche e i nuovi messaggi, dovrai controllare manualmente l’archivio.

L’ultima beta di WhatsApp per iOS include anche un nuovo stile di notifica. Le notifiche in-app ridisegnate possono essere visualizzate nella versione 2.21.140.9 dell’app e apportano ulteriori dettagli al banner di notifica. Con il nuovo look, non solo è possibile visualizzare immagini e video allegati, ma anche sbirciare i messaggi senza inviare una conferma di lettura.