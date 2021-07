Clienti sul piede di guerra per le costanti e ormai cadenzate modifiche delle condizioni contrattuali. Più soldi da pagare o meno Giga per navigare. Continuano quindi le rimodulazioni. Questa volta ci troviamo in casa Vodafone. L’operatore anglosassone ha infatti da poco comunicato la data dei prossimi aumenti per alcune tariffe.

Vodafone: dal 26 luglio aumentano alcune tariffe

Non se ne può davvero più, ma ormai lo sappiamo, il mondo della telefonia mobile è fatto così. Regolarmente vengono pubblicate dagli operatori rimodulazioni che prevedono aumenti su vecchie tariffe o, in alternativa, soluzioni per aumentare il contenuto dell’offerta o sottoscriverne un’altra. È questo il caso di Vodafone che, dal 26 luglio 2021, applicherà diverse rimodulazioni che aumenteranno di 1,99 euro al mese alcune offerte.

Fino al 25 luglio i clienti coinvolti, raggiunti quindi da un SMS, potranno decidere se attivare Giga aggiuntivi, regalati da Vodafone per 12 mesi, oppure scegliere una promozione dedicata in alternativa all’aumento.

Quali offerte sono interessate dagli aumenti

Sono diverse le offerte oggetto dei prossimi aumenti da parte di Vodafone. Una ad esempio è la Special Unlimited a 7 euro al mese. In questo, ma come negli altri casi, si è raggiunti da un SMS simile:

“Modifica contrattuale: Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque.

Per queste ragioni, dal primo rinnovo successivo al 26/07 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 fino al 25/07“.

Ovviamente il cliente, vittima della rimodulazione, può anche decidere di retrocedere dal contratto. Essendo una modifica contrattuale e di prezzo, se dovesse optare per passare a un altro operatore, non dovrà pagare nessuna penale o costo aggiuntivo. Potrà farlo nei tempi e nelle modalità imposte dall’operatore:

“Puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione fino al 25/07 su voda.it/disdetta, con raccomandata A/R, PEC, o nei negozi Vodafone, con causale: modifica condizioni contrattuali.

Informazioni su voda.it/info. In alternativa, hai la possibilità di scegliere la nuova offerta esclusiva Special Giga, con minuti illimitati e 70 Giga, a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della tua offerta e senza costi di attivazione chiamando il 42590 fino al 25/07“.

Non c’è pace per i clienti che sono davvero sfiniti a causa dei continui aumenti di Vodafone!