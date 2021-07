Vodafone: clienti sfiniti per ulteriori aumenti in programma

Continua la maratona delle rimodulazioni in Vodafone in programma. I clienti dell'operatore anglosassone però non ce la fanno più e sono davvero sfiniti. Si tratta ancora una volta degli ennesimi nuovi aumenti che porteranno alcune tariffe a costare fino a 2 euro in più al mese. Una situazione davvero insostenibile per tutti gli utenti che si trovano in Vodafone, ma anche per chi vorrebbe tornarci, ma ha paura di future sorprese.