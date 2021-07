La nuova generazione della nota vettura della casa automobilistica Skoda, ovvero la Skoda Fabia, è finalmente sbarcata ufficialmente anche per il mercato italiano. Quest’ultima, in particolare, sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal mese di ottobre nelle uniche versioni con motore a benzina ad un prezzo di partenza di 17.600 euro.

Skoda Fabia sbarca ufficialmente in Italia a partire da 17.600 euro

La nuova generazione della Skoda Fabia è finalmente sbarcata in veste ufficiale anche in Italia. Nello specifico, la nuova vettura a marchio Skoda sarà disponibile in due allestimenti differenti. Il primo di questi, denominato Ambition, offre di serie numerose caratteristiche. Tra queste, sono presenti ad esempio il climatizzatore, il sistema di infotainment con display da 8 pollici con supporto sia ad Android Auto sia ad Apple CarPlay, nuovi gruppi ottici a LED e diversi sistemi di assistenza alla guida, tra i quali i sensori di parcheggio, il mantenimento di corsia con Lane Assistant e la frenata automatica con Front Assistant.

Il secondo allestimento, denominato Style, può contare invece su feature più particolari e specifiche rispetto al precedente. Sono ad esempio presenti i cerchi in lega da 16 pollici, il climatizzatore automatico bi-zona e, dal punto di vista estetico, sono presenti la carrozzeria in due colori e lo spoiler posteriore.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, la nuova generazione della Skoda Fabia arriverà nelle concessionarie italiane ad ottobre. I prezzi partono da 17.600 euro per la versione con motore a benzina da 80 CV e arrivano ad un massimo di 19.900 euro per la versione Style con motore da 110 CV con cambio automatico.