Dopo diversi teaser trapelati nelle scorse settimane, la casa automobilistica Skoda ha finalmente presentato ufficialmente il restyling del suo SUV più famoso e più apprezzato. Stiamo parlando in particolare della nuova Skoda Kodiaq, la quale sarà distribuita sul mercato italiano fra circa tre mesi e in diversi allestimenti, tra i quali Active, Ambition, Style, L&K, SPORTLINE e RS. Al momento non sono stati ancora comunicati i prezzi ufficiali.

Skoda Kodiaq, ufficiale il restyling del SUV di Skoda

Come già accennato, Skoda ha finalmente svelato il restyling di Skoda Kodiaq. Il SUV a 7 posti dell’azienda può infatti contare su una parte frontale rinnovata, con la presenza di nuovi luci full LED, disponibili anche con tecnologia matrix LED su richiesta. Troviamo inoltre i cerchi in lega da 17 o 20 pollici e lo spoiler realizzato in nero lucido. Quest’ultimo, assieme ad altri dettagli come le alette laterali, garantiscono alla vettura una riduzione della resistenza aerodinamica.

Restyling avvenuto anche per gli interni. All’interno del nuovo SUV di Skoda troviamo infatti dei sedili ergonomici che, all’occorrenza, possono essere riscaldati o possono disporre della funzione massaggio. Oltre a questo, sono inoltre disponibili diversi rivestimenti in vari tessuti, e troviamo anche il volante a due razze e a tre razze (solo sui modelli Sportiline e RS). Non mancano poi il sistema di infotainment con un display da 9 pollici, la strumentazione digitale su un monitor di 10.25 pollici e il supporto ad Android Auto e ad Apple CarPlay.

Dal punto di vista delle prestazioni, Skoda Kodiaq sarà disponibile in versioni con due motori diesel e uno a benzina. Quest’ultimo, in particolare, sarà un 1.5 TSI con una potenza da 150 CV e un 2.0 TSI da 190 CV. Le due versioni diesel vantano inoltre un nuovo sistema del trattamento del gas di scarico che permette di avere una riduzione dell’emissione di azoto fino all’80%.