Uno dei giochi più famosi della storia è senza alcun dubbio GTA 5, il famoso prodotto di Rockstar Games ha infatti conquistato gli utenti su ben 3 generazioni di console, basti pensare al salto da PS3 a PS5 e da Xbox 360 a Xbox One series X.

Il gioco è molto apprezzato sia per la sua classica impostazione, ma anche per l’innumerevole quantità di segreti che sono presenti all’interno del suo codice, alcuni dei quali tuttora non sono stati scoperti e che tengono la community attaccata al gioco dal lontano 2013.

Un nuovo segreto super inquietante

A quanto pare però ora nella lista dei segreti da scoprire possiamo eleminarle uno che ha un che di davvero inquietante, l’utente Reddit che lo ha reso pubblico è rimasto infatti alquanto sconcertato quando durante l’esplorazione della mappa sfruttando un bug per potersi allontanare per grandi distanze, ha iniziato ad udire dei suoni a dir poco disturbanti e ad un volume sostenuto, ecco il video:

Come potete ben sentire si tratta di suoni senza un senso logico o riconducibili a qualcosa di materiale e normale, in molti hanno provato a dare una spiegazione, c’è che pensa che si tratta dei suoni legati al sottomarino Kosatka sbloccabile tramite DLC scaricabile a pagamento, che per un qualche glitch si sentono sovrapposti, c’è chi invece pensa si tratti di altro di ancora inspiegabile.

Una spiegazione tuttora non è stata trovata, c’è da dire che i suoni sono davvero inquietanti e la loro presenza non sembra ancorati ad un motivo logico, chi sa se Rockstar deciderà di rilasciare delle dichiarazioni al riguardo.