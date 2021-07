CoopVoce, operatore virtuale su rete TIM, ha ufficializzato la data entro la quale i clienti che utilizzano ancora le SIM di tipo ESP dovranno necessariamente sostituirle con le SIM Evolution, altrimenti non sarà più possibile utilizzare i servizi dell’operatore.

Come già raccontato qualche settimana fa, già a fine Giugno 2021 alcuni clienti CoopVoce avevano ricevuto un SMS che informava del termine ultimo per poter sostituire gratuitamente la propria SIM ESP e passare ad una SIM Evolution sulla nuova piattaforma Full MVNO dell’operatore virtuale. Scopriamo insieme i dettagli.

CoopVoce ufficializza: le SIM ESP non funzioneranno più dal 1° Ottobre 2021

Nelle ultime ore, invece, l’operatore virtuale di Coop Italia ha ufficializzato la novità direttamente sul suo sito, aggiornando la pagina dedicata alle SIM Evolution. All’interno della pagina è stata infatti inserita la seguente dicitura: “ATTENZIONE: hai tempo fino al 30 Settembre 2021 per sostituire la tua attuale SIM con la nuova SIM Evolution. Se non effettui il passaggio, dal 1 Ottobre 2021 non sarà più possibile usufruire del servizio CoopVoce“.

Inoltre, accanto al tasto “Ricevi con Raccomandata” per richiedere online la sostituzione della SIM con spedizione a domicilio tramite Poste Italiane, è stato inserito il termine del 31 Luglio 2021 per usufruire di questo servizio. Nel tasto per cercare i punti vendita Coop dove effettuare la sostituzione della SIM, con consegna immediata della stessa, c’è invece la data del 30 Settembre 2021.

Nello specifico, il termine ultimo per sostituire gratuitamente la SIM e passare a quella di tipo Evolution è fissato al 30 Settembre 2021, possibile tramite i punti vendita Coop con il codice ricevuto via SMS. Inoltre, la richiesta di sostituzione della SIM tramite sito o app per riceverla a casa via posta tramite Poste Italiane dovrà essere effettuata entro il 31 Luglio 2021, salvo eventuali proroghe. Per cui dal 1° Agosto 2021 la sostituzione sarà possibile solo prezzo i punti vendita Coop, sempre entro il 30 Settembre 2021.