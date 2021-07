Il produttore cinese Huawei, dopo numerosi rumors e teaser, ha da poco ufficializzato in Cina un nuovo smartphone medio di gamma appartenente alla serie Nova. Stiamo parlando, in particolare, del nuovo Huawei Nova 8i.

Huawei Nova 8i ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

Huawei Nova 8i è il nuovo smartphone appartenente alla serie Nova ed è stato da poco annunciato ufficialmente per il mercato cinese. Dal punto di vista estetico, come anticipato dai teaser delle scorse settimane, troviamo alcune somiglianze con il fratello maggiore Huawei Mate 30 Pro. Sul retro è infatti presente una zona circolare in cui sono collocate quattro fotocamere. Queste ultime sono rispettivamente da 64+8+2+2 megapixel.

Sul fronte, invece, spicca la presenza di un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da ben 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con delle cornici intorno davvero sottili e ottimizzate. In alto a sinistra è poi presente la fotocamera anteriore con un sensore fotografico da 16 megapixel.

Le prestazioni sono invece affidate ad un processore di casa Qualcomm. Nello specifico, si tratta del SoC Snapdragon 662 accoppiato da tagli di memoria da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Spicca la presenza di una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W, mentre il sistema operativo è Android 10 con l’interfaccia utente EMUI 11 (mancano però i servizi di casa Google).

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Huawei Nova 8i sarà distribuito al momento per il solo mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 265 euro nella versione con 8/128 GB. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sul suo eventuale arrivo anche in Europa.