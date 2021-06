Il produttore cinese Huawei presenterà nel corso delle prossime settimane un nuovo smartphone della serie Nova. Stiamo parlando in particolare del prossimo Huawei Nova 8i, il quale è stato inoltre avvistato in alcuni render ufficiali.

Huawei si appresta ad annunciare il nuovo Huawei Nova 8i

Huawei sta dunque preparando l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia medio-alta, il prossimo Huawei Nova 8i e ora, come già accennato, possiamo dare un piccolo sguardo al suo possibile design. Nel corso delle ultime ore, infatti, sul sito web Playfuldroid è stata pubblicata una prima immagine render.

Da quest’ultima, in particolare, possiamo osservare come sarà la parte posteriore dello smartphone. Nello specifico, sembra che il nuovo device di casa Huawei seguirà le linee estetiche di uno dei suoi fratelli maggiori, ovvero lo scorso Huawei Mate 30 Pro. Al centro della backcover, infatti, saranno collocate quattro fotocamere più un flashLED in una zona circolare. Stando a quanto riportato sul sito, ci saranno un sensore primario da 64 megapixel (con apertura focale f/1.9), un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel (apertura focale f/2.4) e un sensore macro e uno di profondità da 2 megapixel (apertura focale f/2.4).

Oltre a questo, possiamo inoltre notare la presenza sul frame laterale dello smartphone del bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento (che sembra inoltre integrare un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali). Confermata poi una delle colorazioni ufficiali, ovvero la Moonlight Silver.

Vi ricordiamo che il prossimo Huawei Nova 8i dovrebbe essere alimentato dal SoC Snapdragon 662 di casa Qualcomm e sul fronte dovrebbe avere un display IPS LCD con un piccolo foro laterale.