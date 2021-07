Gli smartphone al giorno d’oggi raccolgono i dati e le informazioni di tutti, in primis ovviamente dei loro proprietari, i quali ogni giorno condividono svariati gigabyte di dati e memorizzano informazioni importanti come: files sensibili, anagrafiche, passwords e codici bancari, i quali per l’hacker giusto possono valere davvero oro in quanto utilizzabili in numerose attività illegali: dal furto di identità al ricatto.

Per appropriarsene i vari hackers sfruttano dei piccoli software, i malware, i quali spesso vengono messi in circolazione sotto le mentite spoglie di applicazioni banali in modo da poter finire facilmente su migliaia di smartphone, per poi ovviamente iniziare a rubare dati su dati.

Generalmente queste app sono delle banalissime applicazioni che non hanno degli scopi molto complessi, dal momento che nascondo appunto un’altra natura, eccovi un elenco di tutte quelle che nascondono un malware al 100%.

App malware