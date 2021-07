Per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Now sono in arrivo numerose novità. Per il mese di luglio 2021, infatti, è previsto l’arrivo di diversi videogiochi molto interessanti e molto noti. Vediamo brevemente di quali si tratta.

Playstation Now: ecco i giochi in uscita a luglio 2021

Come già accennato, il nuovo mese appena arrivato vedrà arrivare per tutti gli abbonati a PlayStation Now numerosi giochi piuttosto famosi. Ve li elenchiamo qui di seguito:

• Red Dead Redemption 2

• Nioh 2

• Moving Out

• God of War

• Judgment

• Olympic Games Tokyo 2020

• Nascar Heat 5

Si tratta di videogiochi molto amati dagli utenti e appartenenti a diversi generi. Spicca in primis l’ultimo fantastico capitolo della nota saga di God of War, che vede questa volta il protagonista Kratos in veste di mentore e protettore di suo figlio Atreus. Anche in questo capitolo non mancano poi diversi scontri epici e una grafica davvero mozzafiato.

Presente poi Red Dead Redemption 2, realizzato dai creatori di Grand Thief Auto, e che sarà disponibile fino al prossimo 1 novembre 2021. Non mancherà poi Judgment, thriller psicologico realizzato dai creatori di Yakuza, e che sarà disponibile fino al 4 ottobre 2021. Nell’elenco dei nuovi videogiochi arrivati su PlayStation Plus ci sono poi Nioh 2 e Olimpic Games Tokio 2021. Il primo è il sequel del noto GDR d’azione ambientato nel Giappone dell’era Sengoku. Il secondo, invece, è il gioco ufficiale delle Olimpiadi di Tokio del 2020 e include più di 15 discipline dei giochi olimpici.

Vi ricordiamo che tutti questi nuovi videogiochi sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Now dal 6 luglio 2021.