Di recente ci si è concentrati molto sullo streaming di giochi. Naturalmente, c’è una selezione quasi illimitata di giochi a cui puoi accedere, ad esempio, con un abbonamento PlayStation Now. Questo luglio, il catalogo della piattaforma cresce con l’aggiunta di sequel degni di nota a franchise pluripremiati, oltre a un nuovo gioco che ti permetterà di vivere virtualmente uno dei più grandi eventi sportivi imminenti del mondo.

God of War potrebbe essere noto per la sua brutalità, ma è stato anche lodato per la sua narrativa. Tutto è iniziato in Grecia con il famoso pantheon, ma l’ultimo titolo scarica Kratos e suo figlio Atreus nel duro mondo degli dei e dei mostri nordici. Il che, ovviamente, significa più tipi di dei e mostri da eliminare.

PlayStation Now: arrivano i nuovi giochi di luglio 2021

Solo vagamente collegato alla famosa serie Yakuza, Judgment assume un’atmosfera diversa sotto forma di un romanzo poliziesco. Naturalmente, non sarebbe un gioco Yakuza se non ci fossero combattimenti con la rete criminale sotterranea del Giappone. Un altro titolo unicamente giapponese è Nioh 2 che ti porta in una versione alternativa e ultraterrena del Giappone dell’era Sengoku per combattere lo yokai che minaccia il mondo in superficie.

Un gioco completamente nuovo da aggiungere all’elenco di PlayStation Now è il videogioco ufficiale legato alle imminenti Olimpiadi di Tokyo del 2020. Gli appassionati di sport potranno prendere parte a oltre 15 eventi ufficiali in luoghi dall’aspetto realistico per le Olimpiadi estive. Il gioco supporta anche il multiplayer, quindi puoi renderlo un evento globale proprio come le vere Olimpiadi.

Sebbene PlayStation Now sia comunemente considerato un servizio di streaming di giochi, offre anche la possibilità di scaricare alcuni giochi direttamente su console PS4 e PS5. Sfortunatamente, sembra che l’acclamato Red Dead Redemption 2 sia disponibile solo per il download, e questo fatto non piace ad alcuni abbonati PS Now.