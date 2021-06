WindTre si impone come protagonista principale nel campo della telefonia in questa stagione estiva. Il provider arancione prevede delle novità molto interessanti per tutti i clienti che andranno a sottoscrivere una nuova SIM. L’occasione da non perdere coincide con la ricaricabile chiamata Go Unlimited Star+.

WindTre batte la concorrenza di Iliad: in estate la tariffa con Giga no limits

Il gruppo commerciale dell’operatore arancione ha lanciato la WindTre Go Unlimited Star+ in diretta concorrenza con le tariffe di Iliad. Gli utenti che decideranno di sottoscrivere la promozione Flash 120 avranno a loro disposizione un pacchetto più conveniente di quelli Iliad, sia per le soglie di consumo che per i prezzi.

L’attuale bundle della ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili, SMS da inviare verso tutti più Giga senza limiti per la navigazione di rete con linee 4G.Gli utenti sono chiamati ad un pagamento mensile dal valore di 7,99 euro. Inoltre, tutti coloro che attiveranno un nuova SIM avranno anche la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi di contratto.

Così come per le altre ricaricabili, anche in questa circostanza sono previste alcune condizioni da rispettare. In primo luogo, gli utenti dovranno aggiungere una quota extra pari a 10 euro utile anche per l’acquisto della SIM. Sempre i nuovi clienti di WindTre dovranno effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Per questa ragione, allo stato attuale, soltanto gli abbonati TIM, Vodafone ed Iliad possono scegliere questa ricaricabile. Per l’attivazione è necessario rivolgersi in un punto vendita WindTre sul territorio italiano.