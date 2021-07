Purtroppo in Italia esistono ampie zone che non sono raggiunte, e forse non lo saranno mai, dalla Fibra. Ecco perché sono molto utili le formule, come quella di Fastweb, che permettono di accedere a una connessione laddove la rete fissa non esiste senza rinunciare alla velocità. Ecco il grande ritorno di una delle offerte solo dati migliore di sempre. Scopriamo insieme cosa offre la promo Fastweb NeXXt Mobile Dati con incluso il 5G.

Fastweb NeXXt Mobile Dati: benvenuta connessione in 5G

Dopo un “lungo” periodo di pausa, eccola tornata la promozione che di Fastweb che offre un bundle solo dati per navigare ovunque sotto copertura 5G anche dove la rete fissa non arriva. Un’opzione davvero unica ad un prezzo irresistibile che, per contenuto e velocità dichiarata, sta facendo guerra ai suoi concorrenti.

Scopriamo insieme cosa offre Fastweb NeXXt Mobile Dati. Inoltre, attivando questa tariffa, l’operatore telefonico offre 3 mesi di Discovery+ inclusi, per poter assistere ai Giochi Olimpici di Tokyo. Oltre ad essere incluso anche il 5G nel prezzo.

Cosa include il bundle

Vediamo cosa include il bundle della nuova offerta Fastweb NeXXt Mobile Dati a 19,95 euro al mese:

300 Giga di traffico dati sotto copertura 5G ;

di traffico dati sotto copertura ; 3 mesi di Dicovery+ inclusi;

inclusi; spedizione e contributo SIM gratuiti.

Ovviamente per poter beneficiare dei contenuti, e quindi navigare in internet, è necessario abbinare alla tariffa a un modem compatibile con il 5G. In questo caso si può decidere di acquistarlo autonomamente, oppure scegliere quello proposto da Fastweb.

Si tratta del router WiFi ZTE MF927U al costo di 35 euro una tantum da aggiungere nell’offerta al momento dell’iscrizione. Questo dispositivo supporta le reti LTE fino a 150 Mbps in download. Possono essere connessi contemporaneamente fino a 10 device e ha una batteria da 2000 mAh che regge fino a 6 ore in utilizzo e 200 ore in stand by.

Vi ricordiamo che se la vostra abitazione è raggiunta dalla linea fissa allora molto meglio sarebbe attivare l’offerta Fastweb NeXXt Casa che si propone in due soluzioni scontante fino al 8 luglio. Stesso prezzo, ma con la Fibra e i Giga sono illimitati.