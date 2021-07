Continuano i prezzi bomba di Fastweb per la linea fissa ADSL e Fibra! Prorogata fino al 4 luglio, la Promo Summer offre davvero tanto a poco! Scopriamo insieme i due bundle disponibili di casa Fastweb con incluso il nuovo Internet Box NeXXt. Cosa state aspettando? Non c’è più tempo da perdere per sfruttare prezzi così competitivi e aggiudicarsi un servizio incredibile e una connessione davvero veloce.

Promo Summer: ecco le due offerte Fastweb della famiglia NeXXt

Sono esattamente due i bundle disponibili per potersi aggiudicare la connessione con la linea fissa di Fastweb. Tra l’altro, fino al 4 luglio, è possibile approfittare della Promo Summer, un’offerta davvero ghiotta che sta abbattendo i prezzi di queste due offerte della famiglia NeXXt.

Tra l’altro incluso nella tariffa c’è anche il nuovissimo Internet Box NeXXt che non è solo un Modem WiFi 6, ma anche un vero e proprio dispositivo Smart Home con Alexa di Amazon integrata. Scopriamo insieme ciascun bundle di Fastweb.

NeXXt Casa Light Promo Summer

La prima delle due offerte è la Fastweb NeXXt Casa Light che, grazie alla Promo Summer, invece di 27,95 euro è in offerta a 19,95 euro al mese per 12 mesi. In questo bundle sono inclusi:

internet illimitato con velocità fino a 2,5 gigabit al secondo;

con velocità fino a 2,5 gigabit al secondo; chiamate a consumo verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Internet Box NeXXt con tecnologia WiFi 6 e Alexa di Amazon integrata;

con tecnologia e di Amazon integrata; attivazione della linea.

Fastweb NeXXt Casa

La seconda offerta, quella più completa, è Fastweb NeXXt Casa Promo Summer. Ha proprio tutto per navigare in rete e chiamare quanto si vuole. Grazie alla promozione attiva fino al 4 luglio, è possibile sottoscrivere l’offerta a 22,95 euro al mese, per 12 mesi, anziché 30,95 euro al mese. Il bundle include: