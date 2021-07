L’azienda produttrice di droni DJI ha da poco ufficializzato il suo ultimo drone appartenente alla fascia economica del mercato. Si tratta del nuovo DJI Mini SE e, almeno per il momento, sembra che verrà distribuito esclusivamente presso alcuni mercati selezionati, tra i quali non sono però inclusi Stati Uniti ed Europa.

DJI svela DJI Mini SE, il nuovo drone economico

DJI è nota per i suoi droni, soprattutto per quelli top di gamma come gli scorsi DJI Mavic Air 2. L’azienda, però, produce da tempo anche dispositivi appartenenti ad una fascia più economica e pensati soprattutto per tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta al mondo dei voli con i droni.

In passato abbiamo già avuto modo di vedere all’opera due droni economici a marchio DJI, ovvero gli scorsi DJI Mini e DJI Mini 2. Ora, però, come già accennato, l’azienda ha finalmente svelato un nuovo modello noto come DJI Mini SE. Quest’ultimo sembra essere una via di mezzo tra i due droni precedentemente citati.

In particolare, dal punto di vista costruttivo troviamo dei materiali e una costruzione generale più resistenti e permettono così di resistere maggiormente in giornate molto ventose. Oltre a questo, sul nuovo drone DJI troviamo inoltre alcuni upgrade. Le prestazioni, ad esempio, sembrano superare quelle del precedente modello, mentre l’autonomia in volo dovrebbe essere di circa 30 minuti.

Oltre alle caratteristiche, risulta ancora più interessante il prezzo di vendita al quale è proposto. Il nuovo DJI Mini SE, infatti, sarà distribuito ad un prezzo di circa 320 dollari, almeno in Malesia. Staremo a vedere quanto costerà se dovesse essere commercializzato in futuro anche in Europa.